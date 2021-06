“Le Iene”, la sorpresa più bella: cosa succede adesso

Chi ha vinto la gara di share del 15 giugno 2021? Scopriamo insieme i dati del giorno e gli ascolti dei vari canali, i dettagli

Ieri per Italia 1 è stata una serata speciale. “Le Iene” è andato in onda con una puntata dedicata interamente al caso Marco Biondo, il videomaker morto in Spagna qualche anno fa di cui non si hanno ancora informazione decisive sulla sua scomparsa.

Sono molti i telespettatori che hanno seguito il giallo, Mediaset con questo episodio sarà riuscito a vincere la gara di share e ascolti del 15 giugno 2021?

Ascolti tv: il vincitore del 15 giugno

Niente da fare, nonostante “Le Iene” abbiano conquistato 1.275.000 spettatori con l’8.4% di share, il programma è riuscito ad aggiudicarsi il terzo posto sul podio. Anche ieri sera la prima posizione è andata a Rai1 con la partita di Euro 2020 Francia-Germania che ha appassionato 7.074.000 spettatori pari al 31.2%. Colpo basso anche per Canale 5 che con New Amsterdam 3 ha intrattenuto 1.830.000 spettatori pari al 9% di share.

Riportiamo, invece, i dati degli altri programmi e film andati in onda il 15 giugno 2021.

Rai2: l’esordio de I Casi della Giovane Miss Fisher 1.047.000 spettatori, 4.6% di share.

Rai3: “Cartabianca” 1.228.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%.

Rete4: Io Loro e Lara 693.000 spettatori con il 3.5% di share.

La7: The Queen – La regina 622.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Tv8: 50 Volte il Primo Bacio 255.000 spettatori con l’1.2% di share.

Nove: The Italian Job 396.000 spettatori con il 2.8% di share.

Questa sera è tutto pronto per la seconda partita dell’Italia agli Euro2020 che si scontrerà con la Svizzera. Il match sarà trasmesso su Rai 1. Su Canale 5, invece, andrà in onda una nuova puntata di Grand Hotel Intrighi e passioni- Il coltello d’oro. Inoltre su Rai 3 Federica Sciarelli condurrà un altro episodio di “Chi l’ha visto?”.