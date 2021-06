Continua la settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che ci sarà la cena di Eda e Serkan con Selin

Siamo pronti al penultimo appuntamento della settimana di Love is in the Air, la serie tv turca che sta riscuotendo un successo pazzesco sia nel Paese in cui è stata prodotta che qui in Italia. Le anticipazioni della prossima puntata rivelano che Eda e Serkan sono finiti nei guai a causa della cena che hanno fatto con Selin: quest’ultima, infatti, ha trovato il contratto di fidanzamento di due mesi.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Melo ha ricevuto la proposta di fare un colloquio di lavoro da parte dell’uomo che è venuto al negozio di profumi ma non ha buone intenzioni, anzi. Intanto Eda e Serkan potrebbero finire davvero nei casini a causa di quanto accaduto dopo la cena con Selin: quest’ultima, invece, crede davvero di poter tornare con Serkan nonostante sia fidanzata ufficialmente con un’altra. Aydan crede che suo figlio potrebbe sposare Selin ma quest’ultima stenta a crederci, perché la mancata intenzione di sposarla è stato proprio il motivo che ha spinto Selin a lasciare Serkan.

Addirittura Ferit, il fidanzato di Selin, pensa che Serkan sia ancora infatuato di lei. Intanto Aydan non vede l’ora che la finta relazione tra Eda e suo figlio finisca e ha in mente qualcosa per riuscire a studiare il nemico molto più da vicino.