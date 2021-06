Ludmilla Radchenko, giornata speciale in dolce compagnia – FOTO

Ludmilla Radchenko, bellissima come sempre, trascorre una giornata in dolce compagnia, il web impazzisce.

Ludmilla Radchenko in questo periodo è molto impegnata sotto il profilo lavorativo, come si vede nelle storie del suo profilo. L’artista infatti ha allestito una temporary gallery a Milano: un negozio nel quale è possibile entrare in contatto con i quadri dipinti dalla stessa.

Non solo lavoro, ieri sera la modella insieme al marito – la “Iena” Matteo Viviani – ha trascorso una serata in compagnia di un’altra coppia, anch’essi noti: Bianca Atzei ed il collega di Viviani, Stefano Corti. Questo primo piano della coppia è incantevole, la bellezza di Ludmilla è da togliere il fiato.

Ludmilla Radchenko, acrobazie nel cuore di Milano

Come ha postato un’ora fa la modella e artista, oggi era in dolce compagnia a lavoro, si parla di Eva la figlia della coppia. La ragazzina che mostra subito delle abilità nel fare acrobazie, una elasticità incantevole, diventa la protagonista del social, tutti gli occhi sono su di lei. La ragazzina riesce subito col suo sorriso e la sua genuinità – tipica di quegli anni – a raccogliere le attenzioni del web.

Dolcissima all’interno del negozio della madre circondata da quadri in pieno stile Pop Art, la piccolina apprezza la giornata insieme alla mamma che si compone di vari momenti: dal fitness all’aria aperta al momento della pizza – per la felicità di Eva – al momento in galleria. “Una giornata con la mia piccola assistente;-) ❤️❤️” scrive Ludmilla addolcendo il web.

I followers infatti sono pazzi di mamma e figlia. Una fan le scrive: “No ma ciao, Eva imbarazzante a fare quelle posizioni, troppo brava 😍😍”…per strada, lungo i gradini o davanti alla galleria della madre, ogni momento è buono per un’acrobazia.

“Ma Io dico…non stai mai ferma..” commenta una fan nel vedere Ludmilla anche versione lavavetri. Energia da vendere per la bellissima artista!