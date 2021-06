Ludovica Pagani, bikini bollente: la FOTO ha mandato in TILT il web

Ludovica Pagani, la sua ultima foto ha letteralmente mandato in tilt il web ed ha lasciato i follower senza parole, scopriamo perché.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Come avevamo già accennato ieri, Ludovica Pagani si sta godendo degli intensi momenti di relax a Mykonos: l’influencer anche in vacanza non rinuncia ai suoi followers e li aggiorna con foto quotidiane che catturano subito l’attenzione: paesaggi da sogno e corpo mozzafiato, cosa volere di più?

Come questa foto postata proprio ieri che ha ottenuto ben 145 mila like, cifre da record. Ludovica splendida nel suo bikini bianco e nero e posa da diva. Un modello arricchito da dei volant che la elevavano a pin-up. Nella sua ultima foto però – appena postata – la Pagani ha mandato in tilt il web: 50 mila like in 20 minuti!

Ludovica Pagani, la FOTO dei record

