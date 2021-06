“Stai meglio senza”. Maria Pia Calzone confessa la trasgressione sul web – FOTO

Maria Pia Calzone. L’attrice, nota per il ruolo di donna Imma nella serie “Gomorra”, incanta i follower sul suo profilo Instagram con un’immagine raggiante

La serie tv tutta italiana “Gomorra”, trasmessa su Sky e tratta dall’omonimo best seller di Roberto Saviano, ha spopolato in tutto il mondo. Come annunciato dall’attore Salvatore Esposito cheriveste il ruolo del protagonista Genny Savastano, sono finite le riprese della quinta stagione che, a quanto pare, sarà l’ultima. Si conclude quest’opera pluripremiata e adorata dal pubblico, complice di aver donato successo e fama agli interpreti che si sono avvicendati puntata dopo puntata.

Tra questi, indubbiamente, ha lasciato un segno indelebile la bravura di Maria Pia Calzone. L’artista ha prestato il proprio volto a donna Imma Savastano nel corso solo della prima stagione. Tuttavia, è stato sufficiente a farle ottenere un prestigioso riconoscimento come il premio per Miglior attrice italiana al Roma Fiction Fest nel 2014.

Maria Pia Calzone baciata dal sole. La dimenticanza confessata su Instagram

Classe 1967, Maria Pia Calzone, ha un nutrito stuolo di fan che la seguono su Instagram: a oggi ammontano a 210mila.

La sua pagina social è di gran classe, estremamente curata, con immagini sofisticate, accompagnate spesso da didascalie con riflessioni attente o curiosità sulla vita e sullo stato d’animo dell’attrice campana.

Nell’ultimo post condiviso, l’interprete di donna Imma di “Gomorra”, propone un selfie in primissimo piano. Trucco leggero e impeccabile e, a impreziosire lo scatto, il volto è illuminato da un prepotente raggio di sole che dona lucentezza e vigore. L’attrice si lascia andare a una confessione, una piccola trasgressione alle regole lasciata sul web: “Sono un paio di giorni che dimentico la mascherina… la voglia d’estate e di normalità prende il sopravvento. Voi la sentite?”.

Difficile tenere indosso i dispositivi di protezione individuale con l’aumentare delle temperature. Se d’inverno potevano risultare un’ulteriore protezione dal freddo (oltre che, ovviamente, dal Coronavirus), l’arrivo dell’estate mette alla prova la nostra resistenza. Tuttavia, le mascherine continuano a essere un obbligo per tutti, anche nelle regioni che attualmente si trovano in zona bianca, un piccolo sacrificio per il benessere sociale.

Il volto di Maria Pia Calzone è talmente in pace e radioso che i follower le perdonano questa lieve dimenticanza: “Stai meglio senza”, “Ma com’è che tutti invecchiamo e tu ringiovanisci?”, “In questa foto sarebbe stato un reato la mascherina”.