Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto un uomo

Si è schiantato a bordo della sua moto contro un guardrail. È morto così un uomo di 49 anni durante la scorsa notte a San Giuliano Milanese (Milano). La vittima si trovava in sella alla sua due ruote quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la propria corsa contro il guardrail. Inutili i tentativi di soccorso del personale medico che, una volta giunto sul posto, ha potuto solo constatare il decesso del centauro. Oltre ai soccorritori sono intervenuti, per i rilievi del caso, i carabinieri.

Milano, perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto un 49enne

Durante la scorsa notte, tra martedì 15 e mercoledì 16 giugno, un uomo ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto a San Giuliano Milanese, comune in provincia di Milano. La vittima è un 49enne, di cui non si conosce l’identità.

Secondo le prime informazioni, come riporta la stampa locale e la redazione del sito Milano Today, il centauro stava percorrendo via Emilia a bordo della sua moto, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail che delimita la carreggiata. Un impatto molto violento che non gli ha lasciato scampo.

Tempestivo l’intervento sul posto da parte del personale medico del 118, ma per il 49enne era ormai troppo tardi. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Oltre ai soccorsi dell’Areu, sul luogo dello schianto sono arrivati anche i carabinieri di San Donato che hanno effettuato i rilievi ed avviato gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica del tragico schianto.

Da quanto emerso sino ad ora, riporta Milano Today, pare essersi trattato di un incidente autonomo che non avrebbe, dunque, coinvolto nessun altro veicolo in transito. Rimangono da chiarire le motivazione che hanno fatto perdere il controllo della moto alla vittima.