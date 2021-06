“Mr Wrong” anticipazioni 17 giugno: Ezgi gelosa di Ozgur

Continua la settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni della prossima puntata

Penultimo appuntamento della settimana con la fortunata serie Mr Wrong. Ezgi e Ozgur, che avevano già recitato insieme qualche anno fa nella fortunata serie Bittersweet, sono tornati ad ammaliare i telespettatori con questi nuovi ruoli che hanno già conquistato tutti. Domani andrà in onda il penultimo appuntamento della settimana, Ezgi e Ozgur sono tornati in città. Cosa succederà?

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Tornati a casa, Ezgi si accorge di essere gelosa della sorella del ragazzo che le piace, e che a sua volta si è presa una sbandata per Ozgur. Questo è un risvolto interessante, perché Ezgi è convinta di odiare Ozgur e provare gelosia è sinonimo di un sentimento positivo. Per questo motivo tutto quello che vuole fare è spostare nuovamente il focus sul dottore e concentrarsi sul loro appuntamento: a proposito di questo, chiederà ad Ozgur di poter uscire prima da lavoro per poter tornare a casa e prepararsi per la serata. Come reagirà il suo capo?

Intanto al matrimonio della sorella di Ozgur, la coppia finta ha fatto colpo e i loro genitori hanno cominciato addirittura a parlare di matrimonio. Per questo motivo hanno cominciato a rendersi odiosi agli occhi dei propri genitori: le mamme dei due ragazze indagheranno per capire se hanno intenzione di lasciarsi.