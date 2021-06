Momenti di pura libertà e in perfetta sincronia con la natura per Elisa Isoardi, qualcuno non troverà le parole per descriverla.

Una vita in bilico fra il costante mormorio cittadino ed il contatto con la natura quella della conduttrice, classe 1982, Elisa Isoardi nell’ultima settimana. In attesa che il palinsesto di settembre venga ultimato per poi ripartire rivelando le sue ultime novità, questo di Elisa appare come un momento di tenerezza. Un ritmo ben scandito che potrebbe alludere metaforicamente ad entrambi i volti conosciuti dal pubblico, quello di un personaggio televisivo e di quella di una naufraga coraggiosa.

Nel suo ultimo scatto la conduttrice piemontese avrebbe così dimostrato di essersi voluta soffermare, dopo un pranzo nella capitale con le amiche e colleghe: Paola Perego e Angela Melillo, in un luogo diverso. Melillo, reduce anch’essa dell’avventura relativa al reality appena conclusosi de “L’isola Dei Famosi”, chissà potrebbe averla condizionata ad orientarsi ancora una volta sulla seconda scelta. Ovvero, il mare. Elisa ed il panorama circostante diventano infine, e ad ogni modo, un tutt’uno.

Elisa Isoardi: il momento di libertà in spiaggia indescrivibile

