Palinsesti Mediaset: brutte notizie per la D’Urso, Marcuzzi in forse

Dovremmo attendere ancora un po’ per conoscere nel dettaglio quali saranno i palinsesti Mediaset del prossimo autunno. Cambiamenti e ridimensionamenti in vista, ma non ancora ufficiale. Date un’occhiata anche voi alle indiscrezioni che girano sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Molto presto potremo conoscere i nuovi palinsesti del prossimo autunno. Secondo le prime indiscrezioni, pare che sia previsto un ridimensionato di alcuni personaggi e programmi tv. Per ora, nulla di ufficiale ma le prime voci di corridoio promettono davvero cambiamenti importanti.

Mediaset avrebbe deciso di puntare maggiormente sull’intrattenimento, a discapito di alcuni programmi di attualità.

LEGGI ANCHE –>“Grande Fratello Vip 6”, svelato il cast in anteprima: l’attesa sta per finire

Palinsesti Mediaset: i possibili cambiamenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)



Novità anche per quanto riguarda Paolo Bonolis che di recente ha dichiarato sul settimanale Chi di voler continuare a lavorare in Mediaset con una nuova stagione di Avanti un altro, insieme a Luca Laurenti.

Il conduttore, però, dovrà rinunciare all’idea di portare in tv il programma Il Senso della Vita. “Ci penso spesso. È un programma di racconto e di pensiero che non può andare in seconda serata. Il suo costo è alto e non può essere collocato in quella fascia. Lo farà sui social qualcuno”, queste le parole del conduttore che ha dovuto per forza accantonare il suo desiderio di riproporre la trasmissione.

Per quanto riguarda Barbara D’Urso, sembra quasi sicuro che non la rivedremo nel suo programma domenicale. Secondo le indiscrezioni, la conduttrice farà spazio ad un nuovo programma condotto da Lorella Cuccarini e Stefano De Martino.

LEGGI ANCHE –>Aurora Ramazzotti incinta? La reazione di Michelle lascia di stucco

La D’Urso dovrebbe comunque rimanere alla conduzione di Pomeriggio Cinque, dal lunedì al venerdì. Al posto di Domenica Live e Live non è la D’Urso, le potrebbero essere affidati trasmissioni brevi come Lo Show dei Record.

Novità anche su Alessia Marcuzzi che si sarebbe rifiutata di conduttore Scherzi a parte. Motivo? Forse la presenza non tanto gradita di Enrico Papi. Ancora poco sicuro anche il rinnovo del contratto a Mediaset.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sui palinsesti Mediaset. Presto potremo finalmente fare luce su quale sarà il futuro di alcuni programmi e personaggi tv.