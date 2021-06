Pamela Prati verso il “GF VIP 6”? L’indiscrezione che sorprende

Pamela Prati, dopo due anni di allontanamento dai riflettori, sembra essere pronta a tornare sugli schermi con la partecipazione alla prossima edizione del GF VIP.

Grande ritorno per Pamela Prati? La showgirl, 58 anni, potrebbe tornare a essere protagonista sugli schermi dopo due anni di lontananza. A seguito del caso Mark Caltagirone si era presa un momento di stop. Una vicenda, accaduta nel 2019, riguardante la Prati e un presunto sposo in realtà inesistente, che non ha ancora rielaborato. Per dare voce alla sua verità sta scrivendo il suo secondo libro.

Inoltre arriva l’indiscrezione secondo la quale la soubrette potrebbe raccontare l’accaduto anche in diretta tv proprio nella casa del Grande Fratello Vip. La rivelazione arriva da Sandro Pirrotta, ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina, che ha affermato come, seppur non sia stato ancora firmato nulla, le probabilità che la Prati sia nel cast del reality è molto alta.

Pamela Prati, per la seconda volta a GF ?

Showgirl, attrice ed ex modella, Pamela Prati potrebbe essere tra i protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 6. Il cast del reality sta prendendo forma. Alfonso Signorini ha assicurato come si punterà su grandi nomi dello spettacolo. Per Pamela non sarebbe la prima volta al GF.

Aveva già partecipato al format distinguendosi con il suo temperamento. Nel 2016 la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia aveva infatti catturato l’attenzione. La Prati fece una serie di irregolarità tanto che dopo solo tre settimane dal suo ingresso venne squalificata. Famosissima la sua frase a seguito della sua espulsione. “Chiamatemi un taxi”, le parole all’epoca pronunciate dalla soubrette diventate nel tempo un vero tormentone.

Parole ricordate dal giornalista Pirotta che ha ironizzato sottolineato: Con molta probabilità sarà una delle protagoniste di questo reality. Speriamo che stavolta non chiami un taxi.”