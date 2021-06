“Te la meriti tutta”. Paola Caruso e le pose hot in piscina. Non è da sola – FOTO

Paola Caruso. La showgirl e opinionista calabrese, nota per il ruolo di Bonas di “Avanti un altro”, pubblica delle foto super sensuali su Instagram. Qualcuno le fa compagnia

Classe 1985, Paola Caruso è una showgirl di origini calabresi che da sempre ha nutrito una grande passione per la moda e un forte desiderio di sfondare nel mondo dello spettacolo.

A inizio carriera ha lavorato come ragazza immagine fino a divenire testimonial pubblicitaria del celeberrimo “Billionaire”, locale di Porto Cervo in Sardegna, frequentato da orde di vip, il cui proprietario è l’imprenditore Flavio Briatore. La Caruso ha successivamente partecipato a diversi programmi televisivi. L’abbiamo vista a “Uomini e Donne”, “Buona Domenica”, “Talent 1” e “Veline”. La notorietà è giunta, però, per aver ricoperto il ruolo di Bonas nel Minimondo nel quiz show di Paolo Bonolis “Avanti un Altro”.

Ha confermato il suo successo gareggiando anche nel reality “L’Isola dei Famosi”, ed è divenuta opinionista fissa nei programmi di Barbara D’Urso.

Paola Caruso, le foto sensuali con lui

Paola Caruso non è stata troppo fortunata in amore. Ha avuto delle relazioni con personaggi celebri come Daniele Interrante e Lucas Peracchi, ma, di certo, il rapporto che ha lasciato di più il segno è stato quello con Francesco Caserta. L’uomo è, infatti, padre del piccolo Michele, figlio che la coppia ha avuto nel 2019. Tuttavia, Francesco Caserta ha lasciato Paola Caruso durante la gravidanza, sollevando dubbi sull’effettiva paternità del bambino.

Dopo poco tempo si è legata a Moreno Merlo, modello ed ex tentatore di “Temptation Island”. Anche in questo caso la fortuna non è stata dalla sua parte. Adesso, però, sembra che la ruota abbia girato nel verso giusto.

Paola Caruso ha reso pubblica la sua storia con un volto noto del mondo dello sport. Si tratta di Dario Socci, pugile professionista, classe 1988, soprannominato “The Italian Trouble”. Di lui ha scritto: “Sei arrivato all’improvviso come una giornata di sole che scalda il cuore…e qui voglio restare, tra le tue braccia”.

L’ultimo post condiviso dalla showgirl sul suo profilo Instagram li vede teneramente abbracciati in una sequenza di scatti presso l’Hotel Chalet al Foss in Trentino. I muscoli scolpiti di lui si affiancano alla morbidezza delle forme sensuali della donna: sono una coppia esplosiva.

I fan sono pazzi di loro. “Sono tanto contenta per te, Paola. Te la meriti tutta la felicità” – scrive qualcuno. E altri: “Che bello vedervi così insieme, siete proprio innamorati, si vede”, “Una coppia davvero bella”, “Fate bene, divertitevi. Viva l’amore”.