“Sua Maestà”. Paola Di Benedetto in bikini bianco è un sogno: ipnotica – FOTO

Paola Di Benedetto. Chiusa la storia d’amore con il cantante Federico Rossi, la showgirl veneta ritrova il sorriso. Magnifica in un anticipo d’estate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Paola Di Benedetto, influencer ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, è nota al grande pubblico per aver prestato il volto all’iconico personaggio di Madre Natura durante la settima stagione del programma “Ciao Darwin”, condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis.

La ragazza, classe 1995, è balzata su tutte le pagine di cronaca rosa per via della chiusura definitiva della sua relazione con il cantante Federico Rossi, membro del celebre duo musicale Benji e Fede. Da tempo i fan della coppia si erano accorti di alcune anomalie. In precedenza i loro beniamini, legati dall’estate del 2018, erano soliti pubblicare spesso immagini sui propri profili social che li ritraevano insieme. I post si sono fatti sempre più diradati, poche storie su Instagram fino alla conferma definitiva arrivata direttamente dalla Di Benedetto.

La giovanissima modella non ha infatti lasciato alcun dubbio e ha scritto: “In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli”.

Non ci sarebbe stata una grande crisi scatenante, solo un allontanamento naturale che non ha compromesso l’affetto e la stima reciproca: “Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”.

Paola Di Benedetto in splendida forma ritrova il sorriso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Paola Di Benedetto è una ragazza di gran cuore. É stata la vincitrice della quarta edizione del reality “Grande Fratello Vip”. Giunta in finale contro Paolo Ciavarro, è salita sul gradino più alto del podio. Ha conquistato il montepremi di 100mila euro che ha deciso di devolvere nella sua interezza a Mediafriends per sostenere la lotta contro il COVID-19. Da regolamento avrebbe potuto tenere per sè la metà.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Denise Pipitone, Matano distrutto: l’aggressione inaspettata

Nonostante la chiusura della sua relazione con Federico Rossi, sta via via ritrovando la serenità. Accanto a lei, per sostenerla, ci sono due grandi amiche: Aurora Ramazzotti e Sara Daniele (figlie entrambe di due cantautori celeberrimi: Eros Ramazzotti e il compianto Pino Daniele). Una foto ritrae le tre ragazze insieme, Paola di Benedetto aveva scritto in didascalia: “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà”. Aurora le ha risposto simpaticamente: “Io sono l’alcol e Sara Daniele i dischetti di cotone”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Vip 6, il grosso rifiuto. Alfonso Signorini incassa un clamoroso no

La modella e influencer veneta ma di origini siciliane (i genitori sono nati nella provincia di Palermo) guarda avanti e pubblica oggi sul suo profilo Instagram uno scatto che la coglie in splendida forma. Un bikini bianco fascia le sue forme perfette mentre indossa l’accessorio più bello: il suo sorriso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

I fan sono entusiasti e commentano per esaltarne la bellezza: “Sua maestà”. E poi: “Quanto è bello il tuo sorriso, non cambiare mai”, “Quando sorridi mi porti tanta felicità”, “Sei favolosa”.