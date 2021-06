Paolo Bonolis, confessione inaspettata: addio a un suo noto format

Paolo Bonolis ha annunciato una notizia che ha lasciato il pubblico senza parole. Un suo noto programma non tornerà più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Brutta notizia da Paolo Bonolis. Lo storico conduttore ha rivelato uno scenario inaspettato per uno dei suoi programmi. Da pochi giorni sessantenne, Bonolis è molto apprezzato dal pubblico come ogni sua trasmissione. Nel corso degli anni ha realizzato format di successo attestandosi tra i conduttori più brillanti a livello nazionale.

Nell’ambito di un’intervista rilasciata a Chi si è raccontato ripercorrendo la sua carriera. Molto grato per tutti i programmi che ha curato negli anni, parlando delle sue trasmissioni ha rilevato un’indiscrezione inaspettata su un suo famoso format.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Pamela Prati verso il “GF VIP 6”? L’indiscrezione che sorprende

Paolo Bonolis: un suo programma non andrà più in onda?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Ballando Con Le Stelle”: spiazzante new entry, arriva la discussa coinquilina del GF

Paolo Bonolis nell’ambito dell’intervista ha raccontato come uno dei suoi programmi non andrà più in onda. Si tratta de “Il Senso della Vita”. Nel rammarico, il conduttore ha rivelato come il format sia molto costoso e pertanto non sostenibile soprattutto nella fascia oraria consueta in cui veniva trasmesso.

Nonostante la brutta notizia Bonolis lancia poi un messaggio di speranza. La trasmissione potrebbe essere proposta sui social. “Il senso della vita” aveva debuttato nel 2005. Si tratta di un talk-show in cui i protagonisti erano vip e non. Molto apprezzato dal pubblico è andato in onda per quattro edizioni.

In merito al futuro il conduttore ha svelato come riprenderà dopo l’estate con “Avanti un altro”. Smentite invece le voci di una sua possibile conduzione del Festival di Sanremo che aveva presentato nel 2005 e nel 2009.

In merito alla manifestazione ha affermato come dal suo punto di vista dovrebbe essere raccontata in un nuovo modo. “Il Festival ha bisogno di un cambio importante, di una struttura anche tecnologica innovativa per renderlo ancora più evento”, le parole di Bonolis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Intanto il conduttore ha appena festeggiato i 60 anni ricevendo moltissimi auguri da colleghi e fan.