Vi ricordate Pasquale Laricchia del “GF”? Sta per tornare: incredibile

Pasquale Laricchia, uno degli storici concorrenti del “GF”, lo ricordate? Ecco cosa gli aspetta ora: la rivelazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PASQUALE LARICCHIA (@pasqualelaricchia72)

È stato per tutti uno dei partecipanti iconici del “Grande Fratello”. Barese, americano di adozione, con i modi tutti particolari e con quei proverbi che hanno scandito un personaggio indimenticabile.

Parliamo di Pasquale Laricchia, il personal trainer concorrente della primissima edizione del reality show di canale 5 entrato nella casa con l’allora fidanzata Victoria. Negli anni lo abbiamo visto come opinionista nei salotti Mediaset e come concorrente vip nella nuova edizione del reality, senza dimenticare che è stato travolto da accuse gravissimi mosse dalla sua ex fidanzata.

Maltrattamenti e violenze quelli che Pasquale avrebbe mosso nei confronti di Victoria. Lui da subito ha rispedito la palla al mittente negando e precisando: “Tutto senza prove. Ho fatto una querela, ma non chiederò risarcimenti danni perché è praticamente impossibile ottenere soldi da una persona che vive all’estero – ha chiarito a RTL102.5 News – Ma con i documenti in mano ho dimostrato che le sue sono soltanto bugie”.

Voi ve lo ricordate? Attenzione perché sta per tornare in tv e quello che farà è inaspettato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Arisa dopo l’addio al fidanzato, c’è un nuovo futuro

Pasquale Laricchia, il suo futuro in tv

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PASQUALE LARICCHIA (@pasqualelaricchia72)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –>Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, aria di crisi? Il commento che solleva il dubbio

Oltre la storia con Victoria, Pasquale Laricchia non ha mai perso la sua genuinità e la sua simpatia. Ora per lui grande novità in arrivo. Un salto di qualità che forse nessuno avrebbe mai detto.

Lo ha rivelato lo storico concorrente del “Grande Fratello” a RTL102.5 News durante Trends&Celebrities. Pern lui un grande ritorno in tv come non lo avevamo mai visto fino ad ora. “Molto presto potrei tornare in pista in tv con un programma di sport“ ha dichiarato alla radio.

Non si è potuto sbilanciare molto ma pare che il programma che gli sarà affidato non sarà sul calcio ma bensì su quello che è il suo campo, le palestre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PASQUALE LARICCHIA (@pasqualelaricchia72)

Un nuovo format che su di lui calza a pennello: “Sono da sempre la mia passione, sono il personal trainer della casa del Grande Fratello ed ho lavorato anche in America”, ha puntualizzato Pasquale.