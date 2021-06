Selvaggia Roma, reduce dal successo riscosso al Grande Fratello Vip, si prepara all’estate che la sta aspettando: il sogno di visitare mille mete sta finalmente per avverarsi

Selvaggia Roma è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo dei social. Ha esordito oramai qualche anno fa quando decise di partecipare al reality Temptation Island insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. La loro storia fece molto discutere e terminò dopo pochi mesi la fine del programma, nonostante andasse avanti oramai da anni. Entrambi hanno intrapreso due strade completamente differenti, ma sia per Selvaggia che per Francesco le luci dei riflettori non si sono mai spente e infatti a novembre 2020 Selvaggia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip.

Selvaggia Roma bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Selvaggia entrò nella casa per mettere in discussione il rapporto fra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, per portare il sentimento della gelosia e far scoccare la scintilla che sembrava non accendersi mai. Alla fine il suo intervento non ha dato i frutti sperati perché con la notizia del prolungamento Elisabetta ha lasciato la casa e Pierpaolo ha trovato conforto non tra le braccia di Selvaggia, ma di Giulia Salemi. A questo punto, Pierpaolo e Selvaggia hanno deciso di rimanere soltanto amici e lei di farsi il suo percorso, che è terminato a gennaio quando è stata eliminata dal programma.

Tornata sui social dopo qualche mese di assenza, Selvaggia ha ripreso in mano le redini del suo profilo Instagram dove pubblica continuamente scatti che fanno impazzire i suoi numerosi fans. L’ultima foto pubblicata la vede bellissima, con un completo intimo che ha fatto girare la testa a tutti: in pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi likes.