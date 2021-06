Shaila Gatta in intimo e la posa sensazionale: il posteriore è in primo piano – FOTO

Shaila Gatta, velina mora di “Striscia la Notizia”, ha eseguito una posa sensazionale: il fondoschiena della ballerina è in primo piano e cattura gli utenti

Sempre più bella e sensuale, Shaila Gatta è la velina mora di “Striscia la Notizia” che sta raccogliendo moltissimi consensi. Con il suo corpo prorompente ed il suo talento innato, la ballerina si era già distinta all’interno di “Amici 2015” come membro della squadra bianca. Nonostante non fosse arrivata in finale, la sua bravura era sotto gli occhi di tutti. Dopo essersi perfezionata con grande impegno e tanti sacrifici, la Gatta ha ottenuto uno dei ruoli più ambiti della televisione italiana, proprio all’interno del programma di Antonio Ricci.

Su Instagram, la ballerina è una vera celebrità con oltre 800mila followers, che non smettono di rimanere a bocca asciutta di fronte ai suoi scatti. Shaila, pochi minuti fa, ha pubblicato una foto in bianco e nero in cui esegue una posa sensazionale: il fondoschiena, in primo piano, la fa da padrone e cattura l’attenzione di tutti gli utenti.

