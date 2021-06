Simona Ventura sembra un’altra e i fan non possono fare a meno di notare il cambiamento, su Instagram lascia tutti senza parole

Gli anni passano per tutti, anche per Simona Ventura una delle conduttrici storiche della televisione italiana che ha appena terminato il programma “Game of Games”. Nonostante la sua bravura e le sue capacità comunicative, la prima edizione non ha ottenuto il successo sperato ed infatti la seconda stagione è in dubbio.

Ma la presentatrice non si perde d’animo e continua per la sua strada a testa alta come ha sempre fatto.

Simona Ventura è conosciuta da tutti per il suo talento, anche sui social è seguita da quasi due milioni di follower con i quali condivide alcuni momenti della sua giornata, tra sfera pubblica e privata.

Dopo alcuni scatti della mini vacanza in Calabria insieme al suo compagno e ad altri parenti, la conduttrice ha pubblicato un selfie per augurare il buongiorno alla sua community. Il popolo di Instagram però è rimasto sbalordito dopo averla vista così.

“Buondì a tutti voi…oggi ci provo…appena sveglia, sempre con il sorriso”. Scrive Simona Ventura sui social.

“Ma perché ti sei toccata il viso, eri bellissima” scrive qualcuno sotto al post, “Onestamente stavi meglio prima con le rughe” aggiunge qualcun altro. “Orrende quelle sopracciglia” commenta un’altra persona. I fan si riferiscono alla trasformazione della Ventura. Sembra che la presentatrice si sia fatta qualche ritocco in viso e il pubblico si è accorto.

La foto, pubblicata da poco, ha già fatto il giro del web ed ha conquistato più di ottomila like e una pioggia di commenti.

Per molti invece resta ancora una tra le più belle, nonostante il passare del tempo. Dopo Game of Games, quale sarà il suo prossimo lavoro? Che il 2022 sia l’anno giusto per tornare sul palco dell’Ariston? I fan lo sperano.