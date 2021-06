“Che spettacolo sei?”, Valentina Vignali e il bikini che non lascia spazio all’immaginazione – FOTO

Valentina Vignali ha pubblicizzato uno dei bikini della sua nuova collezione attraverso uno scatto mozzafiato: le sue curve hanno incantato tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali sta vivendo un periodo davvero soddisfacente sotto il punto di vista lavorativo. Alcuni mesi fa, la bellissima cestista venne infatti scelta come testimonial italiana di uno dei più famosi brand di intimo, “Victoria’s Secret”. Di recente, inoltre, l’atleta si è lanciata in una nuova avventura professionale, firmando la propria linea di costumi “Valentina Vignali X 2bekini”. Proprio qualche minuto fa, la cestista ha condiviso uno scatto in cui indossa uno dei bikini da lei realizzati, il modello “Giselle”. I fan, di fronte alla sua sensualità devastante, sono rimasti senza parole.

Valentina Vignali e il bikini che non lascia spazio all’immaginazione – FOTO

