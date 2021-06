Stefano De Martino senza freni: a breve l’annuncio che tutti aspettavano

Attraverso i suoi canali social l’ex ballerino ha annunciato che prenderà parte a un inedito progetto che lo terrà impegnato per tutta l’estate.

Sembra inarrestabile l’ex giudice di “Amici” e conduttore di “Stasera tutto è possibile”. Stefano De Martino ha da poche settimane concluso la sua avventura nel serale di Canale Cinque e già riparte con una nuova avventura che ha dello straordinario.

Lo abbiamo visto svolgere una breve vacanza nella Costiera Amalfitana assieme ad alcuni amici, ma tutto ormai è pronto per il nuovo inizio che lo vedrà coinvolto per tutto il periodo estivo assieme ad una coppia davvero inaspettata. Lo ha comunicato lui stesso tramite i suoi canali social e già i fan non stanno più nella pelle.

Stefano De Martino parte per il suo tour estivo: che trio inarrestabile!

Si sono conosciuti tra le fila del suo programma di punta “Stasera tutto è possibile” e poi non si sono più lasciati. La complicità è stata tanta che hanno deciso di unire le loro capacità teatrali e recitative per organizzare uno spettacolo itinerante lungo la Penisola per allietare l’estate dei fan più fedeli.

Parliamo di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni con cui Stefano porterà in tour lo spettacolo “Che coppia noi tre”. I tre sono diventati inseparabili, hanno trascorso l’estate scorsa insieme e faranno la stessa cosa anche per quella attuale.

Sulla locandina promozionale dello spettacolo vediamo i tre protagonisti abbracciati con Stefano al centro. Nella didascalia social in cui l’ex ballerino ha annunciato il progetto ha scritto: “Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo. Oddio quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due”. Il via dello show il 5 luglio da Caserta.

Inoltre De Martino dopo l’estate potrebbe essere impegnato assieme a Lorella Cuccarini alla guida di un nuovo show in onda la domenica pomeriggio ma Mediaset non ha ancora confermato nulla. I fan del giovane però stanno già incrociando le dita per lui.