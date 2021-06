“Un Posto al Sole” anticipazioni 17 giugno: Marina non si fida di Lara

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Da quando c’è stato il rapimento Roberto Ferri ha cominciato a fidarsi di Lara, lo stesso però non si può dire di Marina Giordano

Lara Martinelli con la sua ultima mossa è riuscita a guadagnarsi la fiducia di Roberto Ferri. Infatti la donna è stata aggredita da Pietro Abate e abbandonata in un parco accanto ad un albero. L’imprenditore di Palazzo Palladini ha saputo di Lara e si è precipitato in ospedale da lei per starle vicino e farle sapere che adesso ha la sua totale e piena fiducia. Lara di questo è molto felice e Roberto vorrebbe che anche Marina Giordano si ricredesse su di lei, ma dopo quanto accaduto al Caffè Vulcano la proprietaria de I Cantieri farà davvero fatica a cambiare idea.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Alberto non sa più cosa fare per riconquistare Clara e tra la vita professionale in rovina e quella privata che va pure peggio, davvero non sa più come comportarsi e cosa fare di se stesso. Lo stesso non si può dire invece di Clara, che a Palazzo Palladini ha rimesso in moto la sua vita: mentre la situazione del suo ex compagno peggiora sempre di più, lascia il piccolo Federico a Speranza. Cosa succederà?

Intanto la faida tra Raffaele e Renato non è mica finita: quest’ultimo non ha intenzione di dargliela vinta e il suo drone si arricchirà di una nuova arma che potrebbe sconfiggere il suo avversario.