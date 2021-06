“Una fata dei boschi!” Elisa Visari è puro incanto – FOTO

Elisa Visari come una fata dei boschi: scenario mozzafiato ed il suo viso che conquista tutti. Meravigliosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

“La tua bellezza è unica, non ritoccare nulla del tuo viso sei straordinariamente bella cosi come mamma ti ha fatto” uno dei tanti commenti riportati sotto il post di Elisa Visari, la modella conosciuta ormai anche sul piccolo schermo per aver interpretato diversi ruoli come attrice.

Una bellezza fresca che non merita alcun intervento, Elisa è meravigliosa così: viso acqua e sapone, canotta basic…solo degli occhiali modello a goccia e la giovane intenta a raccogliersi i capelli. Le basta davvero poco per stupire.

NON PERDERTI ANCHE —> Alessandro Cattelan, l’annuncio clamoroso sul suo futuro

Elisa Visari, una fata contemporanea: incantevole

Per saperne di più, vai su Successivo