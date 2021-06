Escursionista disperso in montagna: tragico epilogo per le ricerche:

L’escursionista di 65 anni, disperso nel Parco Nazionale della Val Grande, è stato trovato morto stamane in un canalone. In corso le operazioni di recupero della salma.

Si sono concluse tragicamente le ricerche dell’escursionista di 65 anni disperso da sabato scorso in Val Grande, nel Verbano Cusio Ossola. Il 65enne stava percorrendo un sentiero che porta al pian di Boit, quando di lui si sono perse completamente le tracce. Dopo giorni di ricerche, oggi i soccorritori hanno individuato il corpo dell’escursionista, le cui operazioni di recupero sono ancora in corso. Non è ancora accertato cosa sia potuto accadere all’uomo, circostanza ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Val Grande, escursionista 65enne disperso da sabato: trovato morto in un canalone

È stato trovato senza vita Enrico Ferrazzi, il pensionato di 65 anni residente a Cardano al Campo, in provincia di Varese, che da sabato scorso, 12 giugno, era disperso.

Il 65enne, secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, sabato pomeriggio stava percorrendo un sentiero che da Pogallo conduce al pian di Boit, nel cuore del Parco Nazionale della Val Grande. Da quel momento non si è più avuta notizia del pensionato ed il giorno successivo sono scattate le ricerche per rintracciarlo.

Alle ricerche hanno preso parte gli uomini del Soccorso alpino della Valdossola, i vigili del fuoco di Verbania, i carabinieri Forestali ed il soccorso alpino della Guardia di Finanza che hanno battuto palmo a palmo la zona con l’aiuto anche dei cani molecolari. Purtroppo le operazioni si sono concluse nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 giugno, quando i ricercatori hanno rinvenuto il corpo dell’escursionista in un canalone: purtroppo è stato possibile solo constatarne il decesso. Le operazioni di recupero della salma sono ancora in corso.

Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto a Ferrazzi. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, scrive Il Corriere della Sera, quella di un possibile malore che potrebbe aver fatto perdere l’equilibrio al 65enne. Non si esclude anche la possibilità che il pensionato sia rimasto vittima di un tragico incidente.