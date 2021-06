L’amatissima coppia è stata ospite di ‘Top dieci’ con Carlo Conti dove il gossip si è reso protagonista. La domanda è stata inevitabile…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Al Bano e Romina sono stato ospiti di ”Top dieci’,‘ la trasmissione di Carlo Conti, in onda su Rai Uno, in prima serata.

La coppia era stata già ospite del conduttore toscano durante il ”Festival di Sanremo” dove era il direttore artistico ed è stato impossibile non ricordare un aneddoto di quell’edizione.

Carlo Conti ha fatto una domanda specifica ad Al Bano e Romina per alimentare il gossip e i due sono stati al gioco rispondendo senza troppi giri di parole.

Un momento esilarante per il pubblico che ovviamente ha fatto salire l’audience della trasmissione.

TI POTREBBE INTRESSARE ANCHE —-> Teo Mammucari, le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare.

Il bacio tra Al Bano e Romina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Durante il Sanremo, in questione, di qualche anno fa, dove Carlo Conti era alla conduzione e Al Bano e Romina ospiti, il pubblico aveva chiesto a gran voce ai due cantanti il bacio sul palcoscenico. Dunque Carlo Conti ha chiesto a Romina: “Al Bano ti ha baciata poi?”.

La risposta della cantante italo-americana è stata secca e precisa: “No!”.

Il conduttore, a quel punto ha proseguito, non chiudendo qui la conversazione e cercando di alimentare il gossip: “Sai che Al Bano ha accusato me di aver fatto partire il ‘bacio! bacio!’ a Sanremo? Ma è stato il pubblico, non io”.

Questo scambio di battute ha divertito sia il pubblico che i protagonisti del siparietto che hanno mostrato un grande affiatamento.

TI POTREBBE INTRESSARE ANCHE —-> Flavio Insinna le parole del passato che servono per il futuro: discorso spiazzante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Intanto, la trasmissione di Carlo Conti continua a fare ottimi ascolti e come ha annunciato, nella prossima puntata, ci sarà come ospite Antonello Venditti con il quale si giocherà con le classifiche legate alle sue canzoni.