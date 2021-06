Alberto Matano, la decisione che non ti aspetti: si allontana da lei

Alberto Matano è inarrestabile. Il pubblico lo acclama e lui parla della sua “nemica”. Ha sorpreso tutti, chi lo avrebbe mai detto

Alberto Matano è la grande rivelazione della famiglia Rai. Il giornalista, ex mezzo busto del Tg1, si è dimostrato essere un grande conduttore. Una figura perfetta per intrattenere ed informare il pubblico del pomeriggio. E così “La vita in diretta” è diventata per lui la sua seconda casa dopo la redazione del telegiornale e a quanto pare lo sarà anche per il prossimo anno.

Il successo lo attesta il grande favore di pubblico che riscuote ogni giorno, in tv come sui social. I telespettatori lo premiamo e così Matano e “La vita in diretta” nella stagione appena conclusa sono riusciti ad attirare anche le persone che nel pomeriggio erano fedeli a Barbara D’Urso che ha visto calare, e non di poco, gli ascolti del suo “Pomeriggio Cinque”.

Anche sui social, poi, il giornalista fa strage di cuori con un seguito sempre più importante. E in una recente intervista Alberto Matano ha parlato proprio della sua “nemica” televisiva. Le parole che nessuno si aspettava.

Alberto Matano, le parole per la collega: “distante da me”

Alberto Matano in una recente intervista al settimanale Chi non si è tirato indietro alle domande sulla sua principale concorrente in tv, Barbara D’Urso. Il conduttore de “La vita in diretta”, in modo garbato ed elegante com’è nel suo stile, ha subito preso le distanze dalla conduttrice Mediaset.

Due stili completamente diversi i loro di gestire i programmi che vanno in onda in contemporanea e che si occupano di informazione e intrattenimento. Lui un taglio giornalistico, pulito e lineare, lei con il suo stile inconfondibile e deciso.

“Io ho un’impronta e una matrice diversa – ha voluto precisare – Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia”. Matano si è dunque allontanato dai modi della sua “rivale” riconoscendole però un grande carisma: “Le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv”.

E per il prossimo anno? “Continueremo con una narrazione asciutta e fedele alla realtà” ha anticipato Matano.