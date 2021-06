Alberto Matano, il giornalista è senza parole: “Clamoroso”

Alberto Matano il giornalista e conduttore di “La vita in diretta” continua a regalare al pubblico grandi performance

Alberto Matano è il conduttore che ha ridato spirito a “La vita in diretta”, con la sua bravura e le capacità comunicative ha fatto rinascere il programma che durante l’inverno è stato uno tra i più seguiti.

Il giornalista lo ha annunciato su Instagram affermando di aver conquistato il 22% di ascolti. Un traguardo inaspettato per lui e per gli autori Rai. E’ già confermato per la prossima stagione, anche se è amareggiato da alcuni comportamenti.

Alberto Matano: la preoccupazione del giornalista

Il conduttore in ogni puntata è sempre attento a riportare i fatti di cronaca e attualità con discrezione e attenzione da vero giornalista professionista. Non manca l’aiuto dei suoi collaboratori, tra questi Stefano Buttafuoco l’inviato del programma.

Un tema affrontato e discusso più volte è quello della pandemia che ha stravolto e cambiato completamente le nostre vite. Il coronavirus, partito da Whuan, è ancora tra noi e sembra non avere nessuna intenzione di mollare. Alberto Matano ripercorre i momenti più salienti di questo ultimo anno facendo riferimento ad un aspetto importante, quello sociale e afferma: “E’ clamoroso come questa pandemia anziché unire, diciamo, alla fine abbia molto diviso”.

E poi non perde occasione di fare un in bocca al lupo ai ragazzi della Nazionale che hanno regalato grandi emozioni agli italiani. “Adesso tiriamo un sospiro di sollievo. Stasera saremo tutti su Rai1 a seguire la nostra nazionale perché c’è un nuovo match: stasera ospitiamo la Svizzera”. Ha spiegato.

Se all’inizio il conduttore non era visto di buon occhio dai telespettatori, oggi a distanza di un anno sono loro a richiederlo e a sostenerlo affinché il programma vada avanti e non sia mai banale.

Accompagnato o da solo, Alberto Matano ha svecchiato “La vita in diretta” ed il suo intento è quello di continuare così per ottenere ancora di più maggiori risultati.