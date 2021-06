Alessandro Cattelan, dopo l’addio a X Factor: è pronto per un nuovo programma Rai

Da pochi mesi Alessandro Cattelan ha dato l’addio a X Factor, durante l’ultima puntata del talent, e adesso è pronto per un nuovo programma sulla Rai: i dettagli

La carriera di Alessandro Cattelan è legata indissolubilmente a X Factor, visto che l’ha condotto per ben dieci anni. Durante l’ultima puntata del talent show, lo storico presentatore, visibilmente commosso, ha detto addio alla gara musicale perché sentiva che era giunto il momento di cambiare. Adesso è tutto pronto per il ritorno in tv del mitico seppur giovane conduttore. È stato infatti annunciato il suo prossimo programma che andrà in onda durante il prossimo autunno sulla Rai, più precisamente su Rai Uno, e si intitolerà “Da Grande“. La trasmissione sarà una novità assoluta per la rete ammiraglia, come ha raccontato lo stesso Cattelan in un’intervista a “La Repubblica“.

Le dichiarazioni di Alessandro Cattelan su “Da Grande”

“Sarà uno show dove si canta, si balla, ci si traveste, ci si diverte, si parla, magari si solleva anche un pensiero – ha detto Cattelan. – Vogliamo essere come il goccio di grappa nel caffè, che ti rende un po’ alticcio e ti porta a far qualcosa oltre il solito perché sei a tuo agio. I dirigenti mi hanno cercato perché facessi quel che so fare senza snaturarmi, e proprio per portare un certo pubblico. E voglio anche mettermi un po’ alla prova”. Del nuovo show, “Da Grande“, sono previste solo due puntate ma Alessandro Cattelan sarà anche autore e protagonista di “Una semplice domanda”, una docu-serie di Netflix in otto puntate, che è prevista per la fine di quest’anno.

Così come racconta il 41enne di Tortona (provincia di Alessandria), la docu-serie targata Netflix nasce da una domanda che gli ha posto sua figlia di nome Nina, che gli ha chiesto: ‘Papà, cos’è la felicità?’. E lui ha risposto: “Neh, non lo so, malgrado abbia le carte in regola per essere felice. E ho fatto passare la domanda attraverso il mio cervello bacato”.