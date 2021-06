Nuovo servizio fotografico per la bellissima tiktoker, in giro per la capitale lombarda sta facendo strage di cuori con la sua bellezza.

La 17enne protagonista della terza edizione de “Il Collegio”, il docu-reality di Rai 2 trasmesso a febbraio 2019, continua a fare strage di cuori. Questo debutto in tv ha decretato l’indiscussa popolarità della youtuber Alice De Bortoli che ora vanta ben 2 milioni di follower nella sua pagina Instagram.

Viso d’angelo con le forme di una donna, ammalia e seduce con contenuti social sempre entusiasmanti che la collocano a tutti gli effetti tra le influencer più seguiti si sempre.

Alice in giro per Milano da qualche giorno non si sta limitando ad acquisti sfrenati nei negozi più in voga del centro, ma continua la sua attività come modella collaborando con servizi fotografici e shooting moda con importanti brand del settore.

Alice De Bortoli è un incanto per le vie di Milano: stupenda

