“Ballando con le stelle”, ha vinto la quinta edizione: oggi è così – FOTO

Vi ricordate chi ha vinto la quinta edizione di “Ballando con le stelle”? Si tratta di un uomo molto in vista e dal sangue blu

L’estate è ormai alle porte ma per i fan di “Ballando con le stelle” c’è un unico e solo pensiero: avere prima possibile notizie certe sulla prossima edizione del talent di Milly Carlucci.

Per il momento si rincorrono i nomi di alcuni possibili vip in gara, ma la conferma è solo una. La storica giuria perderà un pezzo: Guglielmo Mariotto non ci sarà. Il punto fermo della maison Gattinoni si dice impegnato nel disegnare la prossima collezione ma puntualizza che con Milly non c’è nessun rancore.

E in attesa della nuova edizione, ripercorriamo un po’ le vecchie stagioni. Vi ricordate chi ha vinto la quinta edizione? E soprattutto sapete com’è oggi?

“Ballando con le stelle”, il vincitore della quinta edizione: tutto su di lui

La quinta edizione di “Ballando con le stelle” è stata vinta da Emanuele Filiberto di Savoia e Natalia Titova che hanno conquistato il 75% delle preferenze del pubblico.

Per il rampollo di casa Savoia il reality di Milly Carlucci è stata una delle prime esperienze in tv ma di certo quella che l’ha consacrato come volto celebre del piccolo schermo. C’erano state prima delle altre collaborazioni ma con la sua vittoria le porte dello spettacolo si sono spalancate.

Dalla conduzione alla musica arrivando fino al Festival di Sanremo con la canzone “Italia amore mio” insieme a Pupo e col tenore Luca Canonici conquistando il secondo posto in gara.

Per Filiberto anche altri reality come “L’isola dei famosi”, “Il principiante – Il lavoro nobilita”, “Un air de star” (versione francese di Tale e quale show), e poi ancora “Notti sul ghiaccio” fino ad “Amici Celebrities”.

Per l’erede di casa Savoia anche piccoli ruoli al cinema lavorando affianco a Cristina De Sica e Tony Sperandeo.

Nella passata stagione televisiva lo abbiamo visto nelle vesti di giudice durante il serale del talent di Maria De Filippi “Amici” assieme a Stefano De Martino e Stash dei The Kolors.