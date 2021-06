“Beautiful”, anticipazioni puntata 18 giugno: l’ammonimento di Quinn

Beautiful, anticipazioni 18 giugno: Brooke raggiunge casa Forrester per affrontare Quinn. La Fulton la minaccia.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Donna venire a conoscenza del bacio tra Brooke e Bill. A giocare un ruolo fondamentale è stato il video registrato di nascosto da Shauna e caricato da Quinn sulla cornice digitale di casa Forrester. Dopo alcuni intensi minuti di crisi, Donna ha tuttavia deciso di collaborare con Brooke per il bene di Katie. Le due non riveleranno mai alla sorella che suo marito l’ha tradita con Brooke e cercheranno di impedire a Quinn di divulgare il segreto alla cena di famiglia. A casa di Wyatt, Sally incontra Flo e scambia con lei alcune parole cariche di rancore. La Spectra ha capito che il fidanzato non ha mai smesso di amare la Fulton ed è intenzionata a portare avanti la storia della sua finta malattia quanto più a lungo possibile.

Beautiful, anticipazioni 18 giugno: Sally continua a mentire

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke deciderà di affrontare Quinn. La Logan si recherà a casa Forrester sostenendo di aver resettato la cornice digitale: adesso che il video non esiste più, la Fuller non può ricattarla. Quinn tuttavia non si lascerà scalfire dalla cosa ed ammonirà Brooke: “Anche se il video è stato cancellato, nulla mi impedirà di raccontare a tutti quello che hai fatto”. Tra le due è guerra aperta.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Sally continuerà a mentire a Wyatt circa la sua malattia, ma la verità verrà presto fuori, generando numerosi disagi a casa Spencer.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, venerdì 18 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.

