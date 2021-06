Belen Rodriguez in dolce attesa presa di mira dagli haters: pesanti accuse contro di lei

Belen Rodriguez è stata costretta a subire pesanti attacchi da parte dei soliti leoni da tastiera che si nascono dietro a un display sputando odio e veleno soprattutto sui Vip

La showgirl argentina Belen Rodriguez ha dovuto subire degli attacchi sui social network da parte di alcuni leoni da tastiera che non hanno nulla di meglio da fare che attaccare gli altri soprattutto se si tratta di personaggi famosi nel mondo dello spettacolo verso cui provano di sicuro invidia. La bella e brava sudamericana di 36 anni ha dovuto quindi leggere delle critiche che le hanno posto gli haters per il fatto che è incinta e per la sua relazione con Antonino Spinalbese.

I commenti per niente delicati e gentili dei figli della madre degli imbecilli sono piovuti a valanga a margine di una foto per le strade di Milano che la Rodriguez ha pubblicato tre giorni fa in cui c’è lei e il padre della futura neonata. Lei ha scritto: “Mi fido di te” e non l’avesse mai fatto, apriti cielo! C’è stato chi ha scritto: “E fai male” a chi ha detto: “Come ti può tradire, che tu lo mantieni”, insomma sentimenti pieni d’odio e sicuramente di invidia per il fatto che entrambi sono giovani, belli, ricchi e, invidiati, appunto.

Belen Rodriguez, la “bordata” a Stefano De Martino

“Per la prima volta ho scelto un uomo gentile, mi fa sentire al sicuro”, con questa frase Belen ha descritto il suo attuale compagno e padre della sua secondogenita e la mente va subito a Stefano De Martino, il suo ex che di sicuro, se ha letto la sua dichiarazione non è rimasto per niente contento dato che i due insieme sono stati bene e hanno avuto anche un figlio, di nome Santiago.

Il piccolo ha un ben rapporto con suo padre e il ballerino napoletano e la showgirl argentina sono rimasti in ottimi rapporti anche per il bambino.