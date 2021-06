La showgirl Belen Rodriguez, all’ottavo mese di gravidanza, desidera raccontarsi con una rivelazione segreta.

La bellissima ed intraprendente showgirl argentina, classe 1984 Belen Rodriguez, nel corso dell’ottavo mese di gravidanza e dopo la sua dichiarazione agli inizi di febbraio, si è pronunciata con molta sincerità. Belen esordisce a riguardo di un escamotage segreto, il quale, una volta scoperto, avrebbe avuto il potere di cambiare radicalmente la sua esperienza con il suo attuale periodo di gestazione.

Lo ha sempre fatto, ha ammesso Belen in un recente video apparso in rete. Non dimenticando di documentare nei dettagli quanto nella pratica come tale attività, adesso anche in forma meno privata, abbia a fondo contribuito nel mantenere alto il suo standard di benessere, ma non solo…

Leggi anche —>>> Matrimonio a prima vista, annuncio strepitoso della coppia: lo fanno davvero

Belen Rodriguez e la rivelazione segreta ad un mese dalla nascita

Potrebbe interessarti anche —>>> Paolo Bonolis, confessione inaspettata: addio a un suo noto format

La showgirl ha condiviso nelle storie del suo profilo su Instagram una serie di brevi video. In cui ha voluto descrivere il suo impegno intrapreso con l’attività sportiva nel corso degli ultimi mesi. Trovare il tempo per continuare ad allenarsi con dedizione e costanza, spiega Belen appena entrata nella 34esima settimana, e soprattutto senza dover ricorrere a sostanziali sforzi, pare abbia notevolmente contribuito a mantenere in equilibrio suo benessere psicofisico.

Rispetto all’esperienza precedente che, affrontata con modalità diverse, ha visto la nascita nel 2013 di Santiago, primo figlio di Belen nonché del noto showman e ballerino partenopeo, Stefano De Martino, la soubrette ha affermato di aver seguito con fiducia gli allenamenti suggeritegli in questi mesi. Sia in palestra. Che virtualmente dalla sua abitazione. Belen sostiene che questo mantenersi in ottima forma avrebbe il compito di agevolarla dopo il parto. Insomma: “meglio tardi che mai“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Per concludere nella giornata di oggi, dopo aver terminato la necessaria sessione di training, Belen ha condiviso più tardi i festeggiamenti in onore del suo amico e coach, Pachy. Al party, stando alle immagini in movimento pubblicate dalla futura mamma dal fiocco rosa, avrebbe partecipato con entusiasmo anche la cantante Elodie Patrizi.