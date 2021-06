“Che bomba”, Juliana Moreira come le body builder, fisico coriaceo: perfetta – FOTO

Juliana Moreira si prepara al rimodellamento muscolare per un’estate calda e indimenticabile: concorrenza vinta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Tra le modelle di riferimento più affascinanti dell’ultima epoca, Juliana Moreira è certamente tra le più seguite e apprezzate del web.

Sbarcata in Italia con l’incertezza di una donna che sa da dove scappa, ma non sa cosa le spetta, Juliana non ha impiegato molto tempo a riscattarsi da un’infanzia piuttosto complicata. Prima di tutto è riuscita a riacquistare un sorriso che sembrava ormai sopito.

L’accostamento alla tv e al mondo dello spettacolo ha rivitalizzato i suoi sogni. Ora gode di tutti i piaceri della vita, oltre ad avere diversi ammiratori al seguito che vorrebbero prendere spunto dalle sue iniziative.

Una modella brasiliana di sani principi, volta alla ricerca dei “valori fondanti” della vita. Juliana ad oggi è una donna estremamente felice, soddisfatta degli obiettivi raggiunti e dall’ultimo scatto sembra non volersi proprio accontentare

Juliana Moreira come non l’avete mai vista: al top

