Carlo Conti e il fatto che ha cambiato per sempre la sua vita

Carlo Conti ci rivela un piccolo dettaglio della sua vita privata. Una data speciale che ha segnato un nuovo cammino

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Professionale, simpatico, con grande esperienza alle spalle e soprattutto poliedrico, in grado di condurre programmi diversi ed avere sempre lo stesso risultato: il favore del pubblico.

Allo stesso tempo però è anche un uomo molto riservato. Lascia trapelare davvero poco della sua vita privata perché quella, per il presentatore toscano, è qualcosa che va lasciata fuori dalle telecamere.

Ieri però sui social una piccola eccezione. Una foto per celebrare e ricordare un evento importante, quello che ha cambiato per sempre la sua vita.

Carlo Conti, data speciale: da allora tutto è cambiato

Carlo Conti e l’amore. È questo quello che potremmo dire guardando la foto pubblicata su Instagram. Una dedica speciale a sua moglie Francesca Vaccaro, la donna che gli ha rubato il cuore e con la quale è legato in matrimonio da ben 9 anni.

Uno scatto del giorno del loro sì, mentre sono in macchina, a bordo di una vecchia Cinquecento, con Conti al volante, felici e sorridenti perché avevano dato un’impronta nuova al loro percorso fatto di amore incondizionato.

“16/6/2012 nove anni dal nostro si, nove anni dall’inizio della nostra famiglia, sempre e per sempre … Grazie amore mio”. Con queste semplici parole il conduttore Rai ha ricordato l’evento più importante della sua vita, quello che l’ha cambiata per sempre, iniziando a scrivere quella parola magica che per Carlo Conti oggi è tutto: la famiglia. Un nido d’amore che nel 2014 si è arricchito del dono più grande, l’arrivo del loro figlio, Matteo.

Anche Francesca ha ricordato il loro anniversario su Instagram con una foto di Carlo. Indossa la mascherina ed è appena uscito dall’ospedale dopo il ricovero per il Covid.

“Sembrerà strano questo post per festeggiare i nostri 9 anni di matrimonio (in verità sono circa 20 d’amore) …. – scrive la Vaccaro – ci si sarebbe aspettati una bella foto in abito bianco! Questo invece è il momento del tuo rientro a casa dopo il ricovero in ospedale per il COVID”.