“Bella dentro e fuori” Caterina Balivo e la nobile iniziativa – FOTO

Caterina Balivo e lo splendido gesto condiviso su Instagram. Un’altra nobile iniziativa della conduttrice, che irradia il social con la sua bellezza

Dagli esordi nel 2000 come valletta al fianco di Fabrizio Frizzi a “Scommettiamo che…?“, Caterina Balivo di strada ne ha fatta molta. Oggi è una donna affermata, una professionista impeccabile, una madre di due figli, che riesce a conciliare i molteplici aspetti della sua vita, senza tralasciare il rapporto con i fan.

Punto di riferimento in televisione ma anche sui social, dove è molto attiva, la conduttrice si presta come portavoce di meravigliose iniziative, rivolte anche al suo vasto pubblico, nonchè promotrice di ideali positivi. Dopo essere stata eletta madrina dell’Oceano, invitando i numerosi fan a prediligere scelte più ambientaliste, ha postato degli scatti i bikini in tutta la sua naturale bellezza.

Nessun filtro e trucco che nascondesse le normali caratteristiche di un corpo, a dimostrazione di quanto si possa apparire attraenti anche senza rincorrere l’inesistente perfezione. Questa volta il suo gesto è ancora più nobile, e lo condivide su Instagram per coinvolgere gli utenti nell’importantissima causa.

Caterina Balivo, esempio da seguire

Sneakers bianche, pantaloni abbinati, e la polo in rosa che ci anticipa già l’esperienza vissuta da Caterina Balivo, stupenda in assoluta semplicità. Una serie di scatti che restituiscono il concetto di bellezza, espresso al massimo dalla sua figura, baciata dal sole e immersa nella natura.

Le montagne all’orizzonte, il campo di lavanda come sfondo, ed il cielo azzurro fanno da cornice alla conduttrice, nel suo più incantevole sorriso. Immagini che ci raccontano la sua avventura nel promuovere il nobile gesto di sostenere la ricerca oncologica per la Fondazione dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, un invito che rivolge anche agli utenti del social.

I numerosi fan ne ammirano le qualità, come l’impegno e la dedizione, ma non si può fare a meno di notare la straordinaria luce di questa donna speciale, che viene infatti definita “bella dentro e fuori“.