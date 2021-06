Cecilia Capriotti e il VIDEO che lascia senza fiato, fisico mozzafiato

La bella Cecilia Capriotti ha condiviso un video reel su instagram dove si mostra sensuale più che mai, che spettacolo

Cecilia Capriotti ha condiviso un video su instagram con indosso un bikini leopardato mentre cammina e si gira di spalle mostrando il lato b, sulle note della famosa canzone ‘Ma il cielo è sempre più blu’. I commenti sono un’infinità:“Stupenda”, “Che gioiello della natura”, “Illegale” e ancora “Fenomenale di un’altro pianeta fisico pazzesco”. La showgirl condivide poi una foto sempre mostrando il lato B nelle stories e taggando il marito scrivendo:“L’ho messa nelle stories così non t’incazzi”. Dev’essere geloso il marito.

Cecilia Capriotti e la sua meravigliosa famiglia

La Capriotti ha creato una famiglia davvero bellissima, formata da lei, il marito e la figlia. Nel profilo del marito, Gianluca Mobilia si vede un video che li ritrae tutti insieme sin da quando la piccola era nella pancia della mamma. Sono magnifici. Lei che gioca con la bimba in acqua, le da il biberon e lui che ci gioca un matto e se la stringe forte a se. Immagini davvero spettacolari e che mostrano una famiglia unita e normale. Fuori dallo showbiz e dal gossip. La loro famiglia è normale e classica. Ma certo la Capriotti è una diva non si può negare. Lo ha dimostrato anche quest’anno al Grande Fratello Vip. Con i suoi vestiti sempre luccicanti e pazzeschi e il suo modo di essere così bello e divertente.

Si è trovata subito con Tommaso Zorzi, il vincitore dell’edizione. Insieme hanno fatto un pò di gossip che si sa a Tommaso piace molto fare. La Capriotti però nonostante sia diva e le piace stare in televisione, non ha quell’ansia di dover per forza apparire e si gode la vita normale fuori dagli schermi. Momenti di felicità con la sua famiglia. Anche con sua madre che ama molta e a cui dedica tante frasi belle:“Auguri mamma, l’unica persona che ancora mi fa battere il cuore…ti amo alla follia, farò sempre di tutto per farti sorridere e vederti felice”. E anche in un’altra foto dove le ritrae insieme anche alla bimba, lei scrive:

“Io mia madre e mia figlia. Un quadro perfetto. Auguro a tutte le mamme del mondo una festa della mamma piena d’amore e di speranza…alla mia auguro ogni bene e la ringrazio per essere così speciale e preziosa…semplicemente unica! A me auguro solo di continuare a vivere questo sogno meraviglioso. Diventare madre di una bimba così stupenda e più di quando potessi mai desiderare. Grazie mamma e grazie Maria Isabelle”.