Chiara Nasti in bikini al mare è da togliere il fiato, il fisico è da paura-FOTO

L’influencer Chiara Nasti ha condiviso uno scatto su instagram in bikini e i fan sono letteralmente impazziti

Chiara Nasti ha condiviso una foto in costume da bagno al mare che fa impazzire il web. Indossa un bikini blu che difficilmente riesce a contenere il seno prorompente dell’influencer. I commenti sono infiniti, anche Taylor Mega risponde con dei cuori. “Mamma mia quanta roba”. “Le tette della Nasti sono straordinarie e super sexy. L’UNESCO dovrebbe adoperarsi per promuoverle a patrimonio dell’Umanità”.

Chiara Nasti in barca con due ragazzi

L’influencer nelle stories ha fatto vedere che era in barca con due ragazzi, amici probabilmente. Per lei l’estate è cominciata bene tra mare e barca in mezzo a tanto lusso sfrenato come lei stessa descrive nelle storiese. Fa vedere la borsa di Prada e le scarpe di Yves Saint Laurent. Riguardo all’amore però sembra che la Nasti si sia presa una pausa dopo la delusione di Nicolò Zaniolo. I due avevano sparato a mille facendosi subito un tatuaggio insieme e dediche sdolcinate. Ma la loro storia è finita nell’arco di due mesi. Il motivo non è mai stato chiarito bene. Lei ha sempre dichiarato che non ci sono state mancanze di rispetto o tradimenti.

Semplicemente è finita. Probabilmente la distanza dei due e il lavoro di entrambi che li assorbiva completamente. Lei con gli shooting della sua collezione e lui con il calcio. Inoltre la Nasti si è sempre dimostrata una donna indipendente, o almeno è quello che vuole far passare. Pertanto non è nella sua natura di seguire un uomo in tutto e per tutto facendo tanti sacrifici. Lei che è un’anima libera e ribelle e che segue solo se stessa. Non fa per lei la vita da moglie del calciatore. Si addice sicuramente meglio alla sorella Angela che ormai fa coppia fissa da qualche anno tra alti e bassi e presunti tradimenti, con Kevin Bonifazi calciatore anche lui.

Angela infatti è andata a vivere da lui e conducono una vera e propria vita di coppia. Sicuramente da qualche parte c’è l’uomo adatto a una personalità come la Nasti oppure no, non è facile quando hai un carattere così forte e sei fortemente indipendente. I ragazzi si sentono a disagio e si bloccano. Staremo a vedere se arriverà un nuovo Mr.Nasti.