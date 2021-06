Clizia Incorvaia e il VIDEO pazzesco della sua vacanza

La Incorvaia ha condiviso un video della sua vacanza passata ed è meraviglioso, si vedono immagini da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Clizia Incorvaia saluta l’Isola dov’è appena stata in vacanza, condividendo un video con immagini da sogno nel mare blu con i delfini. Nella didascalia scrive:”Termina qui un viaggio in un’isola magica grazia a Carpisa! Che promuove la scoperta della nostro bella Italia”. La vacanza ovviamente l’ha trascorsa con il suo inseparabile amore Paolo Ciavarro. I due si trovano a Lampedusa in Sicilia, terra originaria della bella Incorvaia.

LEGGI ANCHE>>>Federica Sciarelli, per lei il giorno più bello. La notizia che nessuno si aspettava

Clizia Incorvaia e il dolce ricorda di Lampedusa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Jessica Franceschetti in reggiseno per la vittoria dell’Italia-FOTO

L’influencer che è stata sull’isola di Lampedusa con il suo innamorato, Paolo Ciavarro. Ha scritto una dedica speciale a quel luogo:”Il legame con questa isola è indissolubile, sarà perché venivo qui da bambina sarà perché i miei genitori si sono conosciuti e innamorati qui, sarà perché ho anche una parte di famiglia qui, sarà perché l’isola di chi amo”. Oltre all’amore per l’isola, la Incorvaia scrive il suo amore per Ciavarro con dediche dolcissime. “Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa”. Ciavarro replica:”E il destino ha fatto il resto”. Poi l’influencer mostra due braccialetti che si sono scambiati con scritto Ti amo in tutte le lingue.

Il loro amore è sempre in grado di sorprendere in tutto e per tutto. Si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono mai separati. Lei è più grande di lui di molti anni e ha una figlia avuta con l’ex marito Francesco Sarcina. Ma questo non ha impedito ai due di innamorarsi follemente e fare progetti per il futuro. Vorrebbero infatti sposarsi e avere dei bambini. Sono una delle coppie più solide e belle dello showbiz al momento. Hanno preso casa a Roma insieme che hanno appena sistemato e arredato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Hanno fatto un video dove mostrano ogni angolo della casa nuova, dalla camera da letto al divano e il soggiorno. Ovviamente c’è anche la cameretta della piccola Nina che vivrà con loro. Qualche volta però andrà anche dal padre come è giusto che sia. Insomma le loro radici le hanno messe, adesso dovranno farle crescere.