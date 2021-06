Diletta Leotta così come mamma l’ha fatta: non saprai dove guardare… – FOTO

Diletta Leotta così come mamma l’ha fatta: la conduttrice, con una posa sensualissima, ha messo in risalto tutta la mercanzia

Diletta Leotta è una bellezza intramontabile e che non manca di stupire i 7,8 milioni di utenti che la seguono. La fidanzata di Can Yaman, siciliana di origine, è alle prese con le partite dei campionati Europei, che la vedono impegnata su Dazn e su Radio 105. Tuttavia, nella giornata della bellissima Diletta c’è spazio anche per l’attore turco che ha rubato il cuore a migliaia di telespettatrici. Di recente, la giornalista sportiva più famosa d’Italia ha pubblicato uno scatto davvero da capogiro: la Leotta si mostra proprio come mamma l’ha fatta.

Diletta Leotta così come mamma l’ha fatta: la visuale è pazzesca – FOTO

