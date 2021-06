“Ebbè”, Hoara Borselli in shorts inguinali e gambe lucenti: baciata da sole – FOTO

Hoara Borselli finisce di diritto nella top list delle bellezze italiane dell’estate con uno scatto super scintillante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹🌸Hoara Borselli 🇮🇹🌸 (@hoara_borselli)

Poche parole e tanti abbracci nell’ultima uscita via Instagram di Hoara Borselli. L’attrice 45enne di origini viareggine si è lasciata andare in un “assolo” di bellezza unica e folgorante.

Nell’ultimo periodo si è distinta nelle vesti di opinionista politica televisiva, alle dipendenze dei programmi di Massimo Giletti. Oltre a dimostrare grandi capacità comunicative, Hoara ha dalla sua parte una componente che mai la lascerà in balìa di un destino avverso: il fascino di una donna tutta d’un pezzo.

Bionda, verace e schietta come poche lascia sempre il segno ovunque vada. Di lei ricordiamo le notti magiche a “Ballando Con Le Stelle“, nel cui programma ha dato spettacolo in coppia con l’esperto ballerino, Simone De Pasquale.

L’ex modella italiana si spinge sempre oltre a fare la sua parte in tutte le iniziative solidali e non, offrendo opinioni volte a migliorare l’immagine del Paese e indirettamente di se stessa

Hoara Borselli si gode l’estate al sole: primo piano da incorniciare

