Eleonora Brunacci un primo piano scultoreo: sensualità e classe – FOTO

Eleonora Brunacci è una diva per Instagram, con la sua bellezza sorprende i fan che impazziscono per lei, le sue foto sono virali

Eleonora Brunacci è un’influencer che con le sue foto ha conquistato più di un milione di follower su Instagram. Moglie del noto modello Mariano Di Vaio, insieme hanno dato vita ad un lavoro a trecentosessanta gradi.

Sposati dal 2015, i due hanno tre figli e il loro amore è ogni giorno più forte. I fan li adorano e non perdono occasione di sostenerli e supportarli. Per la coppia sono loro la chiave del successo.

Eleonora Brunacci: sguardo intenso, un gioiello – FOTO

Eleonora Brunacci oltre che un’influencer è anche un’imprenditrice che con le sue capacità da avvocato ha creato un brand di gioielli molto famoso. Infatti, prima di conoscere il noto fashion blogger Mariano Di Vaio, la donna aveva intrapreso gli studi di Giurisprudenza e lavorava in uno studio legale.

Un cambiamento radicale che le ha recato però molto successo. Oggi la sua attività vanta di milioni di acquirenti che non perdono occasione di seguirla.

Il profilo Instagram è un mezzo per vendere i suoi prodotti. L’ultimo post ne è un esempio, la donna ha appena pubblicato una foto in primo piano dove mostra alcuni gioielli della nuova collezione.

Sensualità e classe non mancano mai con la Brunacci che ne ha da vendere, il primo piano accattivante è unico. “Ogni gioiello è una scultura in miniatura. Ho sempre amato le pietre e questi colori” scrive sotto allo scatto.

Per il momento la coppia segue la strada del web, ma chissà se un giorno li ritroviamo in televisione? Per i fan sarebbe una bella sorpresa e la rete impazzisce solo all’idea. Ad oggi sono una delle coppie di influencer più seguita.