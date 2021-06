La Canalis ha condiviso delle foto pazzesche su instagram, indossa una tutina aderente ed è mozzafiato

Elisabetta Canalis è sempre più bella, ha condiviso due foto su instagram dove è in tenuta atletica. Indossa un top e pantaloncini da biker corti. Il primo scatto la ritrae in giardino appoggiata ad un albero, e la seconda la vede seduta per terra in casa con uno sguardo che conquista. Anche i fan sostengono che è sempre più bella e lo scrivono sotto alla foto:”Ringiovanisce ogni giorno, bellissima”, “Ti prego fermati sei troppo”.

Elisabetta Canalis e la sua vita da favola in California

La scorsa estate la Canalis è tornata in Italia con il marito e la figlia per trascorrere qualche giorno di vacanza dopo il covid che le aveva impedito di tornare dai suoi cari. Elisabetta ci ha lasciato il cuore ancora una volta nella sua bella Sardegna, ma l’ha lasciata con la promessa di tornarci tra qualche anno definitivamente. Aveva detto che voleva iniziare delle attività proprio in quel luogo dov’è cresciuta. Il marito che è un chirurgo molto noto in America, le ha promesso che quando andrà in pensione tra qualche anno si trasferiranno in Italia. Per il momento dunque le tocca vivere a Los Angeles, che “sfortuna”.

Tra feste californiane, giornate infinite al mare, surf e location da urlo. Il suo tempo in America lo passa crescendo la figlia, andando al mare, facendo shooting e allenandosi tanto. Ieri però si trovava a Milano per un lavoro. La showgirl continua a promuovere brand italiani infatti. Al momento collabora con il noto marchio d’intimo e bikini Calzedonia e Intimissimi. Ma anche con un nuovo marchio 100% italiano che si chiama Heart anche Soul Style, che fa tutine da ginnastica. Quando si tratta di far emergere i marchi italiani, la Canalis non si tira mai indietro. D’altronde le origini non si scordano mai e lei è italianissima.

La Canalis è anche testimonial di acqua San Benedetto. Insomma la vita della Canalis è apparentemente perfetta. Si divide tra America e Italia, lavora con i marchi più belli che ci siano e ha una famiglia dolcissima.