Elodie non smette mai di stupire sui social network: la cantante ha condiviso sul web uno scatto stupendo in cui sfodera un outfit davvero particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

A volte sui social network sembra che ci sia una gara tra chi posta contenuti più bollenti ed esplosivi. Se partecipasse anche Elodie, sicuramente si piazzerebbe sempre sul podio. La cantante, infatti, sta mostrando ogni giorno la sua bellezza e il suo fisico irresistibile sui social network.

Le sue fotografie fanno sempre molto rapidamente il giro del web: i fans amano i suoi post e commentano sempre con grande enfasi. Questa volta la nativa di Roma ha acceso la fantasia dei suoi seguaci postando uno scatto in cui sfodera un outfit alquanto particolare.

Elodie magica su Instagram: la scollatura generosa manda in estasi i followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie questa volta ha stregato tutti condividendo uno scatto in cui sfodera un outfit molto particolare e stravagante. Innanzitutto, la cantante indossa degli occhiali da ‘intellettuale’ e mostra i suoi capelli morbidissimi e luminosissimi. La scollatura è fenomenale e scopre gran parte del suo décolleté da brividi.

Boom di likes inevitabile per la nativa di Roma: il post ha quasi raggiunto i 150mila cuoricini. I followers si scatenano nei commenti: i complimenti per la 31enne ormai si sprecano. Tra emoticon eloquenti ed elogi è davvero difficile trovare qualcuno che critica la Di Patrizi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie, qualche settimana fa, sconvolse il pubblico del web condividendo un post in cui indossava un body non legale: le sue gambe super allenate fecero girare la testa a tutti. Non solo lo scatto, ma anche il video fu visto e rivisto dai seguaci: le sue movenze sensuali e le sue pose bollenti infiammarono Instagram. La scorsa estate, la cantante regalò anche diverse foto in costume da cardiopalma: quest’anno, invece, ancora deve postare alcunché in tenuta da mare.