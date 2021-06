Torna a distanza di due anni dal suo ultimo singolo Fabio Rovazzi, che annuncia l’uscita di un nuovo brano in collaborazione con uno degli esponenti della musica italiana

Per la felicità del suo pubblico che si è più volte domandato se, e quando, sarebbe tornato a fare musica, Fabio Rovazzi è pronto a lanciare un nuovo tormentone estivo. Dal lontano 2016 con il suo primo esperimento nato quasi per gioco, “Andiamo a comandare“, di strada ne ha fatta. Tra esperienze televisive e cinematografiche ha continuato saltuariamente a condividere sul suo canale Youtube viaggi e giornate passate insieme a star di Hollywood, da Will Smith a Robert Downey Jr. Fabio Rovazzi produce, scrive, registra e soprattutto trova sempre il modo di stupire. Lo ha fatto anche questa volta.

“La nostra felicità”, il nuovo singolo di Rovazzi sta arrivando

Dopo aver pubblicato alcune immagini che lo ritraevano in quello che sembrava essere un set, Fabio Rovazzi ha voluto finalmente svelare una dei progetti sui quali ha lavorato in questi mesi. Il giovane ha annunciato il suo ritorno alla musica rivelando l’uscita del suo nuovo singolo.

Ancora una volta non sarà da solo e dopo la collaborazione con Gianni Morandi e quella con Loredana Bertè e J-Ax, si è voluto affiancare a un altro grande nome della musica italiana. Si tratta di Eros Ramazzotti, apparso insieme a lui in una storia Instagram. “In tantissimi mi state chiedendo quando uscirà un nuovo pezzo questa estate, con chi sarà il singolo“, inizia così Rovazzi prima di essere raggiunto proprio dal cantante.

“Glielo possiamo dire? No? È ancora tutto segreto“, ironizza rivolgendosi a Ramazzotti. “No, è la nostra felicità“, conclude Eros rivelando proprio il titolo del brano.

Non è la prima volta che questo duo si ritrova a lavorare insieme, sebbene non in questi termini. Nel 2018 proprio Eros Ramazzotti era stato una delle guest star presenti nel video di “Faccio quello che voglio“. Questa volta torneranno a farsi vedere insieme dietro la macchina da presa ma non solo, duetteranno in un singolo che ha già scatenato la curiosità generale.

Fabio Rovazzi è noto per non lasciare mai nulla al caso e dietro i suoi lavori c’è uno studio accurato e il tentativo di far riflettere. Di cosa parlerà “La nostra felicità“? L’attesa è quasi terminata, il giovane nelle prossime ore dovrebbe rivelare la data d’uscita del brano e i dettagli in merito.

Al singolo seguirà il video musicale che la coppia ha girato proprio in questi ultimi giorni e che sarà con molte probabilità scritto e diretto proprio dallo stesso Rovazzi.