L’attore e conduttore di Rai Uno è stato intervistato da ‘Oggi’ e ha rivelato alcuni dettagli del suo passato, spiegando come li ha vissuti.

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati dai telespettatori. Da anni al timone de ”L’Eredità”, uno dei programmi di punta della Rai è ora pronto a prendere le redini de ”Il pranzo è servito” pronto a prendere il via nella prossima stagione televisiva.

Il presentatore romano è stato intervistato dal settimanale ”Oggi” così come alcuni sui colleghi, chiamato a commentare un periodo cruciale della vita di ognuno di noi, ossia la maturità.

Milioni di giovani, infatti, sono chiamati in questi giorni a sostenere le prove tanto temute che consacrano il loro percorso di studi. Terminata la maturità ci si affaccia sul mondo del lavoro o universitario, uno step importante nella vita di ognuno di noi ma altrettanto temuto.

La maturità di Flavio Insinna

Il conduttore de ‘‘L’Eredità” ha voluto lanciare un massaggio ai ragazzi che si stanno preparando per la maturità con queste parole: “Non è un punto di arrivo…Con questi esami si esce semplicemente dal porto…”.

E poi ha aggiunto: “La maturità è solo l’inizio, ma è una cosa bella, si alza il sipario, poi si va in scena…”

Come dargli torto, considerando che la maturità è un vero e proprio trampolino di lancio.

Ma com’è stata la maturità di Flavio Insinna? Si è diplomato al liceo classico ma con quale voto non ci è dato sapere. Come lo stesso giornalista di ”Oggi” ha commentato, il conduttore romano non ha voluto rivelare qual è stato il voto della sua maturità.

Ci si chiede, allora, perché tanta riservatezza?