Un uomo ed una donna sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco in due diverse sparatorie avvenute a Espelkamp, in Germania. Un uomo è rimasto gravemente ferito.

Terrore questa mattina nel centro di Espelkamp, cittadina della Germania, dove un uomo ha ucciso a colpi d’arma da fuoco un uomo ed una donna ed ha gravemente ferito una terza persona. Sui due luoghi delle sparatorie sono arrivati gli agenti della polizia che sta cercando di ricostruire l’accaduto e, soprattutto di rintracciare il responsabile dei due delitti, datosi alla fuga subito dopo. Impegnate nella caccia all’uomo molte squadre di agenti.

Un uomo ed una donna, di cui non si conosce ancora l’identità, sono state assassinate ed un altro uomo è rimasto gravemente ferito a colpi d’arma da fuoco in due diverse sparatorie. È accaduto questa mattina, giovedì 17 giugno, a Espelkamp, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, ma pare che, secondo la stampa tedesca e la redazione del tabloid britannico del The Sun, una delle due vittime sarebbe stata uccisa nei pressi di un edificio residenziale, mentre la seconda in una strada laterale dell’edificio in questione.

Sul luogo delle sparatorie sono arrivate le squadre di emergenza e numerosi agenti della polizia, tra cui quelli dello Spezialeinsatzkommando, le unità tattiche speciali. Gli agenti hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’accaduto nel dettaglio. Le autorità sono ora a caccia del responsabile del duplice omicidio, datosi alla fuga, ancora armato, subito dopo le sparatorie.

Nelle ricerche sono impegnati numerosi poliziotti e diverse unità di tutta la Renania che stanno perlustrando e battendo palmo a palmo le vie della cittadina tedesca.

Non è chiaro se quanto avvenuto possa essere un atto di terrorismo, ma al momento le autorità escludono questa pista ipotizzando che possa essere un crimine compiuto da una persona che abbia agito da sola e che, probabilmente, aveva come obiettivo proprio le due vittime.