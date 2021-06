“Gf Vip”, sembra esserci aria di crisi fra due ex protagonisti del programma: i fan temono il peggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Al “Gf Vip“, quest’anno, non sono mancate le emozioni e i legami che, nati all’interno della casa più spiata d’Italia, sono poi proseguiti al di fuori. Tra i concorrenti sono sorti amori che, a distanza di tempo, si rivelano ancora forti e stabili, ma anche amicizie profonde che hanno senza dubbio aiutato i partecipanti a superare i 6 mesi all’interno del programma.

Negli ultimi tempi, tuttavia, qualcosa fra due ex volti del “Gf Vip” sembra essersi rotto. Stiamo parlando di due personaggi che, nonostante la lontananza, si erano sempre mostrati molti vicini l’uno all’altro. Ad insospettire i fan, oltre all’assenza di siparietti social, è stato l’evento a cui entrambi hanno presenziato ieri sera: mai erano apparsi così distanti.

“Gf Vip”, la coppia è più distante che mai: aria di crisi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Ultimamente, tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sembra essersi rotto qualcosa. Il pubblico affezionato al “Grande Fratello Vip” ha seguito con passione la nascita di questo rapporto, che ad un certo punto, per l’influencer, si è trasformato in qualcosa di più profondo. Zorzi ammise infatti a Cristiano Malgioglio di essersi preso una cotta per il suo amico, il quale, pur non ricambiandolo, non gli aveva mai fatto mancare il proprio appoggio. Per tale motivo, una volta usciti dalla casa, i due apparivano uniti ed affiatati.

Negli ultimi tempi, tuttavia, i followers hanno notato una distanza social che, tra Zorzi e Oppini, non accenna a diminuire. Come se non bastasse, proprio ieri sera, i due hanno presenziato al medesimo evento senza mostrarsi assieme. L’occasione era l’apertura del “Cera”, il nuovo ristorante inaugurato da Stefano Corti, compagno di Bianca Atzei. Se gli utenti speravano di vedere i loro beniamini affiatati come un tempo, le loro aspettative sono rimaste deluse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Molte sono le teorie in merito alla vera ragione di questo allontanamento. Che il motivo sia legato al fidanzamento di Zorzi, che da qualche settimana appare felice accanto a Tommaso Stanzani? Il mistero si infittisce.