Che spettacolo Giulia Salemi, l’influencer italo-persiana di 27 anni conquista il web con foto mozzafiato.

La showgirl, modella e influencer italo-persiana Giulia Salemi non smette mai di stupire i suoi follower che impazziscono ad ogni suo scatto.

La Salemi è nota al pubblico per aver vinto il programma “Pechino Express” 2015 in coppia con la madre Fariba Tehrani e per aver partecipato allo show “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello Vip” 3. Ed è proprio nella casa più spiata d’Italia che la showgirl incontra il suo attuale fidanzato e modello Pierpaolo Pretelli.

Giulia prima di diventare famosa ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, è stata ospite in diversi salotti televisivi ed ha avuto qualche flirt famoso come Abraham Garcia (ex di Elettra Lamborghini), Andrea Iannone, e Francesco Monte.

Giulia sei troppo per chiunque, fortunato Pierpaolo Petrelli

Giulia Salemi su Instagram è una stella nascente, in poco tempo i suoi follower sono arrivati a 1 milione e 600 mila, un numero decisamente importante nel mondo dello spettacolo.

Giulia lavora come influencer a tutti gli effetti, condivide moltissimi scatti di make-up e moda pubblicizzando tantissimi tantissimi prodotti. La modella riceve sempre più consensi dal web.

L’ultimo scatto di Giulia ha fatto come sempre impazzire i suoi follower, la modella è distesa su un lettino, il suo corpo impreziosito da un bikini color oro, risplende al sole come una dea. Il suo viso è sapientemente truccato con la linea di make-up pupa Tropical Goddess.

Un tocco in più per la bella influencer che ha scelto per i suoi occhi caldi e castani colori che ne risaltano la bellezza.

Giulia sta vivendo una bellissima ed intensa storia d’amore con il modello Pierpaolo Petrelli, i due sono molto affiatati ed innamorati. Subito dopo la partecipazione al “Grande Fratello Vip” sono andati a convivere, insieme formano una bella coppia invidiata da molte persone dello spettacolo.

In moltissimi hanno commentato la foto di Giulia, il commento più simpatico? Ha definito l’influencer un qualcosa di divino: “Non sei umana, sei una Dea”.