La bellissima modella e imprenditrice pubblica uno scatto su Instagram con una mise invidiabile. Stile e fascino fanno da protagoniste.

Valentina Muntoni ha regalato un altro scatto ai suoi followers dove la carica di seduzione e fascino è alle stelle.

Una bellezza inaudita e soprattutto uno stile che non può certamente passare inosservato. La cofondatrice insieme a Stephanie Cara Bennett del brand amatissimo dalle celebs ossia Rat & Boa.

Lo stile della sua linea è molto wild, gli abiti sono comodi ma allo stesso tempo sensuali e al passo con la moda.

Il trend è amatissimo da chi se ne intende di moda e le loro ispirazioni arrivano da Sex and the city e soprattutto da Sarah Jessica Parker.

Uno stile senza paragoni

La bellissima Valentina Muntoni con questo scatto su Instagram ha conquistato tutti. Indossa una mise della sua linea: un bikini nero sotto e un particolarissimo coprispalle di velo nero e verde della sua linea Rat & Boa.

I followers hanno indubbiamente apprezzato questo post che ha collezionato quasi 12 mila likes. Il suo profilo Instagram è seguitissimo: ben 358mila followers sempre attivi pronti a commentare gli scatti che Valentina regala.

Riguardo il suo stile Valentina non ha dubbi e lo descrive così: androgino, eclettico, volubile.

In una recente intervista sul rotocalco Vogue, la bella Valentina aveva spiegato qual era la fonte di ispirazione di Rat & Boa:

“I viaggi sono sempre stati una grande ispirazione, anche per quanto riguarda le cose piccole, come incontrare qualcuno che ha un nome molto cool che poi magari ispira un nuovo modello. Anche lo streetstyle gioca un ruolo importante; ci piace camminare per le città e osservare lo stile personale che puoi vedere solo per strada. Un’altra grandissima fonte di ispirazione sono gli archivi anni ’90 di fotografi come Steven Meisel, Sante D’Orazio e Ferdinando Scianna, il loro lavoro influenza molto i nostri shooting”.

Un brand che cresce ogni giorno di più e sicuramente sentiremo ancora molto parlare di loro.