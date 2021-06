Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, i retroscena della rottura: tutto quello che non sapete sulla coppia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Una relazione, quella fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che per molti anni ha occupato le copertine di tutti i giornali di cronaca rosa. I due, che si conobbero nel 2005, si unirono in matrimonio tre anni dopo, nonostante l’elevata differenza d’età che li separava. Un rapporto che non sembrava conoscere ostacoli e che, nel 2010, si consolidò ancora di più grazie all’arrivo di Nathan Falco, unico figlio della coppia.

Nel 2017, tuttavia, la notizia della loro separazione consensuale giunse come un fulmine a ciel sereno e ruppe questo rapporto idilliaco, che aveva fatto sognare milioni di appassionati. Elisabetta e Flavio, che appaiono ancora legatissimi e che non hanno mai smesso di essere una famiglia, non avevano mai chiarito con precisione i motivi dell’addio. E’ la stata la stessa showgirl, qualche mese fa, a confidarsi con Patrizia De Blanck all’interno della casa del “Gf Vip”: i retroscena che nessuno conosceva.

Gregoraci e Briatore, i retroscena dell’addio: tutto quello che non sapete

Dopo la loro rottura, ufficializzata nel 2017, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno continuato a comportarsi come una famiglia, per il bene di loro figlio Nathan Falco. E’ stata la modella calabrese, negli scorsi mesi, a svelare qualcosa di più sulla separazione che ha cambiato la sua vita. La Gregoraci, che si trovava nella casa del “Grande Fratello Vip”, ha aperto il proprio cuore a Patrizia De Blanck, dichiarando quanto segue: “Mi trascurava, ma è successa una cosa che mi ha fatta rimanere molto male“.

La modella ha tirato in ballo una questione molto delicata, relativa alla perdita di sua mamma. All’epoca, Briatore non le stette accanto come lei avrebbe voluto. “Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciata da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto” – ha ammesso Elisabetta, puntualizzando – “Lui non è cattivo, ma certe cose non le sa gestire“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La showgirl non aveva mai fornito questi dettagli sulla rottura con l’imprenditore. Nonostante la separazione, tuttavia, Elisabetta si dichiara ancora legatissima a Flavio, che per Nathan è un magnifico papà.