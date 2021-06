Alessia Marcuzzi infiamma il web con una posa di profilo che incoraggia il pubblico alla standing ovation: fantastica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Ormai non è più una notizia in tv, come sul web, Alessia Marcuzzi, sempre impeccabile dovunque sia o vada.

La regina de Le Iene ha impressionato a più riprese quest’anno, nonostante i momenti di abbattimento dovuti all’infezione da Covid-19. Una condizione spiacevole che ha coinvolto anche il marito, con il quale ha trascorso una quarantena in preda alla preoccupazione, fortunatamente rientrata e dimenticata in fretta.

Il rientro nei corridoi di Italia 1 di Alessia ha rinvigorito l’ambiente televisivo. Persino i colleghi, Nicola Savino su tutti, hanno apprezzato il ritorno alla felicità della conduttrice, il cui fascino e sorriso non sono passati di certo inosservati.

Con il passare del tempo, la conduttrice romana ha dimostrato di sapersi riprendere tutto ciò che ha perso durante i mesi precedenti, compresi gli “interessi”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Che stupenda tifosa” Nunzia De Girolamo e la partita dell’Italia: incanto puro – FOTO

Alessia Marcuzzi in posa “egiziana”: uno scatto faraonico

PER VEDERE LA FOTO DI ALESSIA MARCUZZI, VAI SU SUCCESSIVO